İzmir'de deniz polisi kruvaziyer güvenliği için 7/24 görevde

İzmir'de deniz polisi, kruvaziyerlerin limana yanaşmasından turistlerin kentteki ziyaretlerini tamamlayarak dönüşüne kadar tüm aşamalarda görev yapıyor.

Kruvaziyer turizminin önemli kentlerinden İzmir'e yolcu gemileriyle gelen turistler, şehir merkezi ile Selçuk ve Bergama gibi turistik ilçeleri ziyaret ediyor. Turistlerin günlük ziyaretlerinin güven ve huzur içinde geçmesi için karadaki emniyet personelinin yanı sıra deniz polisi de sorumluluk sahasında çalışma yürütüyor.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, kruvaziyerle kente gelen yerli ve yabancı turistlerin güvenliği için farklı birimlerle koordineli hareket ediyor.

Çalışmalar gemi gelmeden başlıyor

Kent merkezi ile 7 ilçede deniz limanı şube müdürlükleri ve büro amirliklerinde görev yapan deniz polisi, geminin bir önceki limandan hareket etmesiyle yolcu ve mürettebat bilgileri üzerinden risk analizine başlıyor.

Yapılan kontrollerde Türkiye'ye girişinde sakınca bulunan veya hakkında tahdit kararı olan kişiler tespit edilerek gerekli işlemler uygulanıyor. Geminin yaklaşma hattına girmesiyle gemi adamları ve seyir hizmetleri büro amirliğine bağlı botlar görev alıyor. Deniz polisi, gemiye denizde refakat ederek güvenli şekilde rıhtıma yanaşmasını sağlıyor.

Ekipler, liman girişindeki pasaport kontrol işlemlerinden geminin limanda bulunduğu süre boyunca yürütülen güvenlik çalışmalarına kadar tüm işlemleri titizlikle sürdürüyor. Turistlerin kentte huzurlu ve güvenli vakit geçirmeleri, ziyaretlerinin ardından gemiye sorunsuz şekilde dönmeleri için önemli bir görev üstleniyor.

"Mutlu şekilde rotalarına devam etmelerini sağlamaya çalışıyoruz"

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü 2. Sınıf Emniyet Müdürü Kurbağa Adam Alper Tuğbay, AA muhabirine teşkilat olarak güvenlik ve huzurun her alanda tesisi için çalıştıklarını söyledi.

Tuğbay, "yüzen otel" olarak adlandırılan kruvaziyerlerle gelen turistler için emniyetin ilgili birimleriyle bilgi akışı içinde organize hareket ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Kruvaziyer turizmimiz çok canlı şekilde devam ediyor. Yolcunun ülkemize getirdiği ekonomik katkıyı hepimiz biliyoruz. Biz bu ekonomik katkının kesintisiz, herhangi bir zarara uğramadan, güvenli bir şekilde olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Gemilerin yaklaşma hattına girmesinden itibaren güvenliğini alarak daha rahat şekilde limana gelmelerini sağlıyoruz. Yanaştıktan sonra da güvenli, mutlu şekilde ülkemizden çıkış yapıp rotalarına devam etmelerini sağlamaya çalışıyoruz."

"Mavi vatanda 7/24 görev yapıyoruz"

Deniz Limanı Şube Müdür Vekili Gemi Adamı Başkomiser Ahmet Hulusi Yıldırım da limanın kent merkezinde yer aldığını, ziyaretçilerin gezilerini huzurlu bir şekilde sürdürmeleri için çalıştıklarını kaydederek, "Misafirlerimiz limana indikten sonra oluşturulan güvenlik koridoruyla, güvenlik büro amirliği ve suç önleme büro amirliği personelimiz, turistlerimizin güvenliklerini alıyorlar. Onların şehir içlerindeki ulaşımlarında ve Çeşme, Bergama, Meryem Ana bölgesi veya şehir merkezi, Kemeraltı Çarşısı'na kadar hem karadaki asayiş ve trafik ekipleriyle hem de liman çevresindeki asayiş ekiplerimizle koordineli bir şekilde misafirlerimizin güvenliğini sağlıyorlar." diye konuştu.

Sadece liman güvenliği hizmeti sunmadıklarına değinen Yıldırım, "Mavi vatanda 7/24 görev yaparak, can ve mal emniyetini sağlayarak hizmet ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA