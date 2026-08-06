Haberler

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu, Gölcük Tersanesi Komutanlığında incelemede bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanesi Komutanlığında gerçekleştirilecek TEKNOFEST Mavi Vatan-2026'nın hazırlıklarını inceledi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanesi Komutanlığında gerçekleştirilecek TEKNOFEST Mavi Vatan-2026'nın hazırlıklarını inceledi.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Gençlere denizciliği sevdirmek, yaygınlaştırmak ve deniz harp teknolojisinde farkındalık yaratılması maksadıyla 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanesi Komutanlığında TEKNOFEST Mavi Vatan-2026 gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Gölcük Tersanesi Komutanlığı ve Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığında hazırlıklara ilişkin incelemelerde bulundu."

Kaynak: AA
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi

Terörsüz Türkiye yasası komisyonda! Toplantı öncesi gerginlik çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İffet'in Cemil'i Faruk Peker isyan etti: Sürekli tacize uğruyorum, huzurum kalmadı

İffet'in Cemil'i yıllar sonra özel hayatıyla gündeme bomba gibi düştü
İzmit Belediyesi'ndeki rüşvet görüntülerini çekenin ifadesi ortaya çıktı: Başkanın haberi varmış

Rüşveti veren kişi, Fatma başkanı ateşe attı! İşte ilk sözleri

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Av. Bedia Teymur'dan telif çıkışı: Haberin konusu herkesin, özgün anlatım gazetecinin

"Haberin konusu herkesin, özgün anlatım gazetecinin"
Şok detaylar ortaya çıktı! Böcek ilacı zehirlenmesinde facia göz göre göre gelmiş

Şok detaylar ortaya çıktı! Facia adeta göz göre gelmiş

Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon lira harcadı, 20 günde bitirdi

Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon harcadı, 20 günde bitirdi