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Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu, Denizkurdu-II Tatbikatı'nda konuştu Açıklaması

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Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Denizkurdu-II Tatbikatı'nda yaptığı açıklamada, güçlü ve caydırıcı bir Deniz Kuvvetleri hedefinin önemini vurguladı. Tatbikatta milli torpido AKYA ve ATMACA güdümlü mermisi başarıyla test edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, "Yaşanan gelişmeler güçlü, etkin ve caydırıcı bir Deniz Kuvvetlerine sahip olma hedefimizin doğruluğunu ve bu yolda attığımız adımların önemini teyit etmektedir." dedi.

Oramiral Tatlıoğlu, Denizkurdu-II Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü kapsamında bulunduğu Antalya Körfezi'ndeki TCG Anadolu'da, tatbikata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tatlıoğlu, Denizkurdu-II Tatbikatı'nın, 4-14 Haziran'da 125 gemi, 60 hava vasıtası ve 18 bin personelin iştirakiyle Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de üstün başarıyla yapıldığını söyledi.

Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü'nde toplam 1 torpido ve 8 güdümlü mermi atışı yapıldığını belirten Tatlıoğlu, şunları kaydetti:

"Tatbikatımızı icra ettiğimiz bu kritik dönemde dünyadaki gelişmeleri ve bölgemizdeki durumu hassasiyetle takip ediyoruz. Yaşanan gelişmeler güçlü, etkin ve caydırıcı bir Deniz Kuvvetlerine sahip olma hedefimizin doğruluğunu ve bu yolda attığımız adımların önemini teyit etmektedir. Bugün TCG Sakarya denizaltımız AKYA harp torpidosu ile hedefini batırırken biz de caydırıcılığımızın omurgasında yer alan denizaltılarımızın asıl silahı olan torpidoları millileştirmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Doğu Akdeniz'de bugüne kadarki en uzun menzilli ATMACA güdümlü mermi atışını yaparak, silahlarımızı en uzak mesafelerde test ediyoruz. Gelişen ve çeşitlenen hava tehditlerine karşı hava savunması alanında dışa bağımlılığımızı sonlandıran HİSAR deniz güdümlü mermisini farklı senaryolarda deniyoruz."

Oramiral Tatlıoğlu, savunma sanayinin eriştiği üstün seviyeyi yeni geliştirdikleri doktrin ve taktiklerle bütünleştirdiklerini belirterek, "Geleceğin muharebelerinin kaderini belirleyecek insansız sistemler alanında ülkemizin dünyada öncü konumda bulunduğu İHA'ları, deniz harbinin her boyutunda görev yapacak İDA'ları ve Kamikaze İDA'ları envanterimize katıyor, bu unsurları en etkili biçimde kullanmak üzere taktiklerimizi geliştiriyoruz." diye konuştu.

Deniz Kuvvetlerinin inşa edilen hava savunma muhripleri ve milli denizaltılarıyla güçleneceğine dikkati çeken Tatlıoğlu, "2027 Eylül ayı sonunda denize indireceğimiz uçak gemisiyle Deniz Kuvvetlerimiz Mavi Vatan'da ve ötesinde ana vatanı denizden gelebilecek her türlü tehdide karşı savunma, Türkiye Cumhuriyeti'nin politik, askeri ve ekonomik çıkarlarını koruma, barışı destekleme, insani yardım, tahliye gibi görevlerini icra etme imkan ve kabiliyetlerini çok daha ileri taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek
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