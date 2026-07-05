Valiliğin uyarısına rağmen denize girdiler! 1 kişi öldü, 2 kişi hastanelik oldu

Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren Suriye uyruklu akraba grubundan 1 kişi boğularak yaşamını yitirirken, 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Olaydan önce Samsun Valiliği'nin olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardığı öğrenildi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu arkasındaki sahilde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Canik ilçesinde yaşayan ve akraba oldukları belirtilen Suriye uyruklu 4 kişi serinlemek amacıyla denize girdi. Bu sırada gruptaki 3 kişi Karadeniz'in etkili dalgalarına kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmalarında Mohammedi Omar Alsayed (41) ile Mohammed Omar Alsayed (43) denizden çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Dalgaların kıyıya sürüklediği Ahmed Omar Alsayed (36) ise kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan iki kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

VALİLİK UYARMIŞTI

Öte yandan Samsun Valiliği'nin olaydan önce yaptığı açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan veriler doğrultusunda kent genelinde dalga yüksekliğinin 1,5 ila 2 metreye, rüzgar hızının ise 15 ila 25 deniz miline ulaşmasının beklendiği belirtilmişti.

Valilik, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarmıştı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı