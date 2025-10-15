Deniz Feneri Derneği'nden Gazze İçin Farkındalık Etkinliği

Deniz Feneri Derneğinin, Gazze'de yaşanan insani drama dikkati çekmek ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla Kocaeli'de dün başlayan "İzlemek Yetmez" etkinliği devam ediyor.

İzmit Cumhuriyet Bulvarı'nda TÜGVA İl Temsilciliği işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, İsrail'in saldırılarının neden olduğu yıkımın boyutları vatandaşlara anlatılıyor.

Etkinlik alanında kurulan sanal gerçeklik alanında, Gazze'deki yıkım ve sivillerin yaşadığı zorluklar üç boyutlu olarak vatandaşlara gösteriliyor. Ayrıca, etkinlik kapsamında yapılan canlı bağlantılarla Gazze'den son durum katılımcılarla paylaşılıyor.

Sergi alanında ise İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocukların fotoğrafları, bebek kefenleri ve bölgedeki insani krizi gözler önüne seren görseller yer alıyor.

Deniz Feneri Derneği Kocaeli İl Temsilcisi Şenol Tiryaki, AA muhabirine, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı ilk günden beri oradaki insanların yanında olduklarını belirterek, Gazze'de yaşanan acılara dikkati çekmek ve unutturmamak için bir etkinlik düzenlemeye karar verdiklerini söyledi.

Gazzelilerin yalnız bırakılmaması gerektiğini dile getiren Tiryaki, İsrail'in bu katliamı unutturmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.

Tiryaki, etkinlik alanında sanal gerçeklik gözlüğüyle Gazze'de insanların yaşadıkları travmaları, yemek ve su kuyruklarını anlattıklarını vurgulayarak, "14 Ekim'de başlayan etkinliğimiz 16 Ekim'de sona erecek. Her gün Gazze'den canlı yayınlar yapıyoruz. Oradaki kardeşlerimizin güncel olarak düşüncelerini öğrenmiş olacağız. Türkiye'deki kardeşlerimizin de bu meydanlarda zihinlerinde, akıllarında kalmış olan sorular varsa ya da merak ettikleri sorular varsa buradaki etkinlik alanından o kardeşlerimize iletip anlık olarak cevaplarını almış olacağız." diye konuştu.

Kış şartlarının yaklaştığını hatırlatan Tiryaki, "Oradaki kardeşlerimizin kış aylarında barınacak çadıra ihtiyacı var, battaniyelere ihtiyacı var. Barış süreciyle birlikte oraya yardımlar giriyor ama maalesef istenilen boyutta değil. Bu süreçte AFAD ve Kızılayımızın öncülüğünde diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Gazze'nin yaralarını sarmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

TÜGVA İl Temsilcisi Mustafa Salın ise tek amaçlarının Gazze'deki insanların sesinin duyurulması olduğunu belirterek, vatandaşları etkinliğe davet etti.

Etkinlik yarın sona erecek.