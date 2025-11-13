Haberler

Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Ordu'da Hastane Bahçesinde Temizlik Yaptı

Ordu'da denetimli serbestlik yükümlüleri, Ordu Devlet Hastanesi'nin bahçe ve çevresinde temizlik, boya ve çevre düzenlemesi çalışmaları gerçekleştirdi. Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk, bu tür faaliyetlerin kamu hizmetlerine katkı sağladığını ve yükümlülerin topluma kazandırılmasına destek olduğunu belirtti.

Ordu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 12 yükümlünün, Ordu Devlet Hastanesi'nin bahçe ve çevresinde temizlik, boya ve çevre düzenlemesi yaptığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ordu Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk, bu tür çalışmalarla hem kamu hizmetlerine katkı sağlandığını, hem de yükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasına destek olunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
