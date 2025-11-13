Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Ordu'da Hastane Bahçesinde Temizlik Yaptı

Ordu'da denetimli serbestlik yükümlüleri, hastane bahçesi ve çevresinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Ordu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 12 yükümlünün, Ordu Devlet Hastanesi'nin bahçe ve çevresinde temizlik, boya ve çevre düzenlemesi yaptığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ordu Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk, bu tür çalışmalarla hem kamu hizmetlerine katkı sağlandığını, hem de yükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasına destek olunduğunu ifade etti.