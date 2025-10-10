Denetimli Serbestlik Kurslarıyla Yükümlüler İş Hayatına Adım Atıyor

Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün kurslarına katılan yükümlüler, mesleki eğitimin ardından çeşitli işlerde çalışmaya başlayıp hayatlarına yeni pencere açma fırsatı buluyor.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yıl boyunca meslek edindirmek ve topluma uyum sağlamaları için yükümlülere yönelik çeşitli kurslar düzenleniyor.

Müdürlüğün kurs merkezinde yükümlülere tekstil, kıyafet dikimi, resim ve filografi gibi birçok alanda eğitim veriliyor.

Kendini geliştiren yükümlüler, daha sonra iş hayatına atılma fırsatı buluyor.

"Kursları bitiren yükümlüler, iş bulmada bir adım öne geçmiş oluyor"

Denetimli Serbestlik Müdürü Ahmet Güneyli, AA muhabirine, kursların yükümlülerin hem ıslahı hem de el becerilerini geliştirip meslek öğrenmeleri için önemli olduğunu söyledi.

Kursların yıl boyunca devam ettiğini belirten Güneyli, "Burada tekstil atölyemiz mevcut, tekstil atölyemizde dikiş kursları, kadın erkek giyim kursları, giysi kurslarımız sürekli devam etmektedir. Yaklaşık 2 yıldır kurslarımız aralıksız devam ediyor. Bunun yanında kültürel ve sanatsal kurslarımız da mevcut. Resim, filografi, el sanatları, kağıt, atık ve benzeri kurslarımızda yükümlerimizle birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Güneyli, yükümlülerin kurslarla topluma daha çabuk uyum sağlama fırsatı bulduklarını, bug???????üne kadar 100 yükümlünün eğitim aldığını dile getirdi.

Kurslarda üretilen ürünlerin sosyal kurumlara gönderildiğini ifade eden Güneyli, "Hem maddi hem de manevi haz alınıyor yani ihtiyaç sahiplerine gidiyor üretilen ürünler. Kursları bitiren yükümlüler, iş bulmada bir adım öne geçmiş oluyor. Burada kurslarımızın yanında uzman arkadaşlarımız tarafından yükümlerimize psikososyal destek de sağlanıyor. Onların bireysel ve toplumsal sorunlarının çözümü için rehabilite süreçleri de aynı zamanda kurslarla beraber yürütülmektedir." diye konuştu.

Dikiş eğitmeni Figen Altıntaş da kurslarda yükümlülerin kıyafet ve farklı ürünler dikmeyi öğrendiklerini söyledi.

Resim öğretmeni Derya Doğan da resim kursunda katılımcılara farklı tekniklerde resim yapmayı öğreterek sosyalleşmelerine katkı sağladıklarını belirtti.

Kurum sosyoloğu Yağmur Oktay da "Sanat iyileştirir" mantığıyla yükümlüleri resim, filografi ve dikiş gibi kurslara yönlendirdiklerini ifade etti.

Yükümlülerden Ali Göktaş, dışarıya daha kolay adapte olup iş bulmak için kursta meslek öğrendiğini belirtti.???????