Denetimli Serbestlik Hükümlüleri Okulları Yeniliyor

DENETİMLİ Serbestlik hükümleri uygulanan 95 hükümlü, yaz tatili boyunca Avcılar ve Küçükçekmece'de tadilatı yapılacak 109 okulda görevlendirildi. Hükümlüker tarafından boya, badana, sıra zımparalama ve taşımanın yanı sıra temizlik çalışması yapılan okullar 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirildi.

Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Geçmişin İzlerini Sil, Geleceğe Renk Kat' adlı projeyle çeşitli suçlardan ceza alan Avcılar ve Küçükçekmece'deki yükümlülere Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan işbirliği kapsamında çeşitli kurslar verildi. Özellikle boya badana kurslarında eğitim alan yükümlüler okulların yaz tatiline girmesiyle 109 okulda çalışmaya başladı. Yükümlüler, 20 okulda kapsamlı boya, badana ve tadilat yaparken 88 okulda temizlik, çevre bakımı ve sıra başta olmak üzere eşya taşıma işlerinde görevlendirildi. Küçükçekmece'deki bir okulda sıra zımparalama, cila ve boya işleri tamamlandı. Ardından bahçedeki banklar da zımparalanarak boyandı. Avcılar'daki Mehmet Baydar Anadolu Lisesi'nde de basketbol potasından parmaklıklara kadar boyama çalışmaları sona ererken, okul bahçeleri de süpürülerek temizlendi. Anadolu Lisesi'nde boyama işinde çalışan Zübeyir Keleş, "Okulların boya badana temizlik işlerini yapıyoruz. Daha 2 günümüz var yetişir. Eğitimini aldık ardından 20'ye yakın okulu boyadık. 90 okulun işlerini bitirdik." dedi. Diğer hükümlü Enis Özbudak ise, "Bitişe doğru yaklaştık.Öğrencileri Pazartesi günü temiz bir şekilde sınıflarına girecekler onun için uğraşıyoruz." diye konuştu.