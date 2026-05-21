Demre'de Meslek Tanıtımı ve Unutulmaya Yüz Tutmuş Meslekleri Hatırlatma Fuarı açıldı

Antalya'nın Demre ilçesinde, öğrencilere meslekleri tanıtmak ve geleneksel el sanatlarını hatırlatmak amacıyla düzenlenen fuar, yoğun katılımla gerçekleşti.

Demre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Politikası doğrultusunda yürütülen "Mesleğimi Seçiyorum, Geleceğimi ve Ülkemin Geleceğini İnşa Ediyorum" Projesi kapsamında Noel Baba Meydanı'nda Meslek Tanıtımı ve Unutulmaya Yüz Tutmuş Meslekleri Hatırlatma Fuarı, gerçekleştirildi.

Etkinlikte, öğrencilerin meslekleri yakından tanıması için geleneksel el sanatları ve unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin uygulamalı örnekleri sergilendi.

Demre İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Orhantekin, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, fuara katılımın yüksek olduğunu ve bu durumun kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Öğrencilerin meslekleri yakından tanıma imkanı bulduğunu ifade eden Orhantekin, fuara emeği geçenlere teşekkür etti.

Fuarın açılışına Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, kurum temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ali Karataç
