Demre’de Düşen Yabancı Uyruklu Kişi Kurtarıldı

Demre’de Düşen Yabancı Uyruklu Kişi Kurtarıldı
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Antalya'nın Demre ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı bir bölgede düşerek yaralanan Fransa uyruklu S.C.L.G, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Demre ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı bölgede düşerek yaralanan yabancı uyruklu kişi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaleköy mevkisinde, Fransa uyruklu S.C.L.G'nin düşerek yaralandığı ve karadan ulaşımın olmaması sebebiyle tahliye edilmesi gerektiği ihbarının alınması üzerine, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Bölgeye giden sahil güvenlik ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.C.L.G. botla getirilerek sağlık ekibine teslim edildi.

Bilinci açık olduğu tespit edilen kişinin, Demre Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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