Haberler

Kaş-Demre kara yolunda dolu ulaşımı aksattı

Kaş-Demre kara yolunda dolu ulaşımı aksattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Demre ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. D-400 kara yolunda oluşan kaygan zemin bazı araçların kontrolden çıkmasına yol açtı ve trafik durma noktasına geldi.

Antalya'nın Demre ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kaş-Demre D-400 kara yolunun Yavu Mahallesi mevkisinde yaklaşık 20 dakika süren dolu nedeniyle yol kısa sürede beyaza büründü.

Yoğun dolu ve sağanak nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Kayganlaşan yolda bazı araçlar kontrolden çıkarak yolun dışına savruldu.

Yolun ulaşıma kapanmasıyla uzun araç kuyrukları oluştu.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi.

Sürücüler, dolu nedeniyle kayganlaşan zemin konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.

Yağışın etkisini kaybetmesinin ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel
İran'dan Trump'a gövde gösterisi! Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat yapılacak

İran, Trump saldırmadan ilk adımı attı! Tüm dünyayı uyardılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tahliye edilmek istenen kiracının ev sahibine söyledikleri ekipleri alarma geçirdi

Tahliye sırasında ev sahibine söyledikleri ekipleri alarma geçirdi
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım

Yasak aşk cinayetinin suç ortağı: Annemin cinsel görüntüleri...
DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası

Suriye'deki bu fabrika, alelade bir yer değil
'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
Tahliye edilmek istenen kiracının ev sahibine söyledikleri ekipleri alarma geçirdi

Tahliye sırasında ev sahibine söyledikleri ekipleri alarma geçirdi
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti

Zamanlama manidar: Aliyev'in ülkesinde ağırladığı isme bakın
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı

Balıkçı fark etti! Göbeklitepe'nin aynısı o ilimizde ortaya çıktı