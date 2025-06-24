Demre Çayı Kuraklık ve Kirlilik Tehdidi ile Karşı Karşıya

Demre Çayı Kuraklık ve Kirlilik Tehdidi ile Karşı Karşıya
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 Çevre Başkenti Antalya'nın Demre ilçesinden doğan ve 65 kilometre uzunluğundaki Demre Çayı, kuraklık ve sera atıkları ile kirlenme sorunlarıyla mücadele ediyor. Çevre ve Kültür Derneği Başkanı, Türkiye'nin su fakiri olduğunu vurguladı.

'2025 Çevre Başkenti' seçilen Antalya'nın tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan ilçelerinden Demre'den adını alan, toplam 65 kilometre uzunluğundaki Demre Çayı kuraklık tehdidinin yanı sıra son dönemde kirlilik tehlikesiyle de karşı karşıya kaldı. Çay yatağına bırakılan sera atıkları tepki çekti.

Kentin batı havzasındaki en önemli akarsularından biri olan Demre Çayı, 1000 kilometrekare su toplama havzası ve 65 kilometre uzunluğa sahip. Demre Çayı, Batı Toroslar'daki Akdağ, Alacadağ, Katrandağ, Kuhu Dağı, Gülmez ve Susuz Dağı'nın sularını toplayıp, ilçe merkezinden Akdeniz'e ulaştırıyor. Son yıllarda su toplama havzasında ciddi kuraklığın da yaşandığı çayın yatağıysa sera atıklarıyla kirletildi. Örtü altı tarım yapan çiftçiler tarafından bırakılan ip, plastik ve zirai ilaç atıklarıyla çay yatağının kirletildiği görüldü.

'METROPOL YARATMIŞ BİR KAYNAK'

Kaş Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Akoy, Demre'nin Likya'nın en büyük kenti ve antik dönemdeki isminin 'Myra' olduğunu belirtip, Demre Çayı'nın bölgede metropol yaratmış bir kaynak olduğunu söyledi. Türkiye'nin en değerli alanlarının dereler ve su havzaları olduğunu ifade eden Akoy, "Türkiye su fakiri bir ülke. Antalya tarafı için 2050'den sonrası kuraklık diyoruz. Ülkenin yarısı kuraklık gösteriyor. Sadece Karadeniz kendini kurtarabiliyor iklim krizinden" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ateşkes muamması! İsrail füze atıldı dedi, İran kabul etmedi

Ateşkes bozuldu mu? İsrail ve İran'dan kafa karıştıran açıklamalar
Bahçeli, 147 gün sonra kürsüde: İsrail terör devletine karşı ortak direniş hattı kurulmalı

147 gün sonra kürsüye çıkan Bahçeli'den tarihi çağrı
TSK'ya FETÖ operasyonu! 158 asker gözaltına alındı

TSK'ya operasyon! Görev başındaki onlarca asker gözaltına alınıyor
Yok artık Comolli! Fenerbahçe'nin 50 milyon euro verdiği yıldızı başka takıma ikna etti

Fenerbahçe'nin 50 milyon euro verdiği yıldızı başka takıma ikna etmiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel'in cesur sahnesi Sabancı ailesinde tartışmaya neden oldu

Sabancı ailesinde cesur sahne krizi! Anneden uyarı geldi
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP

Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var

En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var
Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü

Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü
Hamaney'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti

Kaddafi ve Saddam'ın ardından ünlü dergi o ismi de kapağa taşıdı
Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, lütfen yardım edin

Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, yardım edin
Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu! İşte saldırı anı

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri böyle vuruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.