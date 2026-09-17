Demre açıklarında motoru arızalanan yelkenli teknede mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Demre açıklarında motoru arızalanan yelkenli teknede mahsur kalan 2 kişi kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen içinde 2 yabancı uyruklu kişinin bulunduğu İngiltere bayraklı yelkenli tekne, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen içinde 2 yabancı uyruklu kişinin bulunduğu İngiltere bayraklı yelkenli tekne, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, Demre açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen İngiltere bayraklı yelkenli teknenin yardım talep ettiği ihbarı geldi.
İhbar üzerine Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, kısa sürede teknenin bulunduğu bölgeye ulaşarak yelkenli tekneyi yardım etmeye başladı.
İçinde 2 İsrail uyruklu kişinin bulunduğu tekne, ekipler tarafından Demre Setur Marina'ya emniyetli şekilde getirildi.