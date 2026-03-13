ABD'de Demokratlar, Küba için "savaş yetkileri" tasarısını sundu

ABD'de Demokratlar, Washington yönetiminin Kongre onayı olmadan Küba'ya askeri operasyon düzenlemesini engellemeyi amaçlayan "savaş yetkileri" tasarısını sundu.

Demokrat senatörler Tim Kaine, Ruben Gallego ve Adam Schiff tarafından Kongreye sunulan tasarının ay sonunda oylanması bekleniyor.

Kaine, yaptığı açıklamada, anayasa uyarınca yalnızca Kongrenin savaş ilan etme yetkisinin olduğunu vurgulayarak, "Ancak o (Başkan Donald Trump) ABD ordusunun bir saray muhafızı olduğu inancıyla hareket ederek, Kongrenin onayı olmadan veya ABD halkına eylemlerine dair herhangi bir açıklama yapmadan Karayipler, Venezuela ve İran'a askeri harekat talimatı veriyor." ifadesini kullandı.

Gallego da Trump'ın "Önce Amerika" politikasıyla seçim kampanyası yürüttüğünü ancak "partisindeki savaş yanlılarının kuklası" haline geldiğini belirtti.

Trump, bir süredir ekonomik yaptırımları artırdığı Küba'nın "çok yakında düşeceğini" söylemişti.

1973 tarihli "Savaş Yetkileri Yasası", ABD Başkanı'nın herhangi bir ülkeye savaş başlatma kararını Kongre onayına bağlarken, Başkan'ın bu tür bir adımını önceden Kongreye bildirmesini zorunlu kılıyor.