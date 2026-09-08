Demokratik Sol Avukatlar Grubu, Ankara Barosu seçimleri için aday listesini açıkladı

(ANKARA) - Demokratik Sol Avukatlar Grubu, Ankara Barosu 3-4 Ekim 2026'da gerçekleştirilecek 69. Olağan Genel Kurulu öncesinde aday listesini açıkladı. Grubun başkan adayı Elçin Özge Şimşek Çağlayan, "Avukatın yalnızlaşmadığı, emeğinin değersizleştirilmediği, meslektaşının sesinin baroda karşılık bulduğu bir Ankara Barosu için yan yanayız" dedi.

Demokratik Sol Avukatlar Grubu Başkan Adayı Elçin Özge Şimşek Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aday listesini açıkladı. Şimşek Çağlayan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli meslektaşlarım, bugün sizlerle bir aday listesinden fazlasını; ortak aklın, dayanışmanın ve birlikte mücadele etme iradesinin temsilcilerini paylaşıyoruz. Demokratik Sol Avukatlar Grubu olarak gücümüzü yarım asırlık geçmişimizden, cesaretimizi birbirimizden, umudumuzu ise değiştirme kararlılığımızdan alıyoruz. Bu listede mesleğin farklı alanlarından, farklı kuşaklardan gelen; aynı adalet duygusunda, aynı sorumlulukta buluşan yol arkadaşlarımız var. Birbirinin sözünü duyan, emeğine kıymet veren, bilgisini ve deneyimini ortaklaştıran kocaman bir biz var.

Avukatın yalnızlaşmadığı, emeğinin değersizleştirilmediği, meslektaşının sesinin baroda karşılık bulduğu; Cumhuriyetin, laikliğin, demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve insan haklarının tereddütsüz savunulduğu bir Ankara Barosu için yan yanayız. Çünkü biliyoruz, bir baroyu güçlü kılan makamlar değil, birbirine güvenen insanlar ve birlikte mücadele etme iradesidir. Geçmişimizin birikimi, bugünün sorumluluğu ve geleceğe duyduğumuz inançla şimdi sözümüzü de emeğimizi de çoğaltma zamanı. Ankara Barosu 69.Olağan Genel Kurulu'na hazırız. Yolumuz açık, sözümüz ortak, rengimiz mavi!"

DEMOKRATİK SOL AVUKATLAR GRUBU'NUN ADAY LİSTESİ

Başkan adayı Av. Elçin Özge Şimşek Çağlayan'ın sicil numarası 24164 olarak açıklandı.

Yönetim Kurulu adayları: Av. Zafer Doğan Bilgin (14483), Av. Kemal Cihat Binici (14690), Av. Birgül Tavşan Kayıran (19618), Av. Aytaç Akansoy (20160), Av. Elif Canatan Köse (21280), Av. Mehmet Çağrı Songüç (22191), Av. Deniz Kayıloğlu (23166), Av. Buket Yelek Bozkurt (24538), Av. Osman Onursal (25115) ve Av. Enver Başar Akdoğan (28631).

Disiplin Kurulu adayları: Av. Tuba Berrak Ünal (11000), Av. Betül Bağışlar Işiker (19433), Av. Dr. Burak Sabuncu (21431), Av. Merve Biber (28960) ve Av. Özgün Bora Koç (30245).

Denetleme Kurulu adayları: Av. Nesij Akkaya (14574), Av. Bengi Aygün (17892) ve Av. Arif Selim Özdaş (38500).

TBB delege adayları: Av. Meliha Sarıgül (7609), Av. Prof. Dr. Metin Günday (8192), Av. Nafi Çınar İnal (10261), Av. Aslı Koçak Arıhan (11952), Av. Mehmet Serhan Özdemir (12592), Av. Ahmet Erdem Ekmekçi (14697), Av. Burcu Otman Taşdan (15955) ve Av. Dr. Mustafa Güler (25412).

Kaynak: ANKA