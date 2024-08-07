Demokrat Parti Beypazarı İlçe Kongresi yapıldı.

İlçe başkanlığı binasında yapılan kongrede, faaliyet ve denetim raporlarının oylanmasının ardından seçime geçildi.

Tek aday olarak seçime giren Enver Atak, yeniden başkan seçildi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal da telefonla kongreye katılarak Atak'ı tebrik etti.

Kongreye, DP İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş ve Genel Başkan Yardımcısı Rifat Melih Aktaş ile diğer ilgililer katıldı.