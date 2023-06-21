Demiryolu kazasında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yolcu treninin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yıldırım'ın cenazesi olay yerinde inceleme yapıldıktan sonra Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Makinistlerin ifadelerine başvurulmak için jandarmaya götürüldüğü öğrenildi.
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde demiryolunda yolcu treninin çarptığı 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Eskihisar Mahallesi Hasankahveler mevkisinde demiryolunda 2 yaşındaki Abdülhamit Yıldırım'a, Denizli-İzmir seferini yapan yolcu treni çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yıldırım'ın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Makinistler U.K. ve H.T'nin ifadelerine başvurulmak için jandarmaya götürüldüğü öğrenildi.