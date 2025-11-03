Haberler

Demirtaş AİHM Kararını Değerlendirdi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı sonrasında, 'kardeşlik hukuku'na vurgu yaparak, barış ve huzur için ortak akılla hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin hakkında verdiği karara ilişkin, " AiHM kararı elbette önemlidir ve hukuken bağlayıcıdır. Ancak sadece bizim açımızdan değil, 86 milyon yurttaşımız açısından kendi aramızdaki 'kardeşlik hukuku' her şeyden kıymetlidir" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Selahattin Demirtaş hakkında Türkiye'nin yapmış olduğu itirazı reddetti. Demirtaş, kararın ardından sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Merhabalar, AiHM kararı elbette önemlidir ve hukuken bağlayıcıdır. Ancak sadece bizim açımızdan değil, 86 milyon yurttaşımız açısından kendi aramızdaki 'kardeşlik hukuku' her şeyden kıymetlidir. Kardeşlik hukuku da eşitçe, özgürce, adaletle ve barış içerisinde bir arada yaşamamızı perçinleyecek sosyal, ekonomik ve hukuki çalışmaları yapıp adımlar atmamızla güçlenir. Meseleleri yenmek, yenilmek, kin, intikam kavramları üzerinden değil; ortak geleceğimiz için ortak akıl kavramı üzerinden ele almak gerekir. Atılacak her adımın barışa, huzura ve refaha hizmet etmesi dileğiyle özgür günlerde görüşebilmek umuduyla, selam ve sevgilerimi gönderiyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
