Demirören Yatırım Holding, Dragon Festivali'nde heyecanla yer aldı

-Demirören Yatırım Holding, Dragon Festivali'nde yerini aldı

Ayşe GÜREL - Hadican EROL/ - DÜNYANIN en büyük üç festivalinden biri kabul edilen Dragon Festivali Maltepe Sahil'de başladı. 20 – 21 Eylül arasında kurumları ve çalışanlarını bir araya getiren festivale Demirören Yatırım Holding ve grup şirketleri Sisal Şans, Misli, Şans Girişim ve Şans Tech 20 kişi ile katıldı. Etkinliğe yönelik konuşan Demirören Yatırım Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı Esra Yazıcı, "Festival inanılmaz keyifli geçiyor. Amacımız iş arkadaşlarımızla güzel bir sinerji yakalamaktı bunu da başardık. Çok heyecanlıyız, ilk defa katılıyoruz ama motiveyiz" dedi.

Kökeni binlerce yıl öncesine dayanan ve bugün dünyanın dört bir yanında kutlanan en köklü kültürel etkinliklerden biri kabul edilen Dragon Festivali, 2015 yılında resmi olarak dünyanın en büyük üç festivalinden biri unvanını kazanmıştı. Spor, kültür ve kurumsal etkileşimi bir araya getiren önemli bir organizasyon haline gelen festival, başladı.

Türkiye'de her yıl haziran ve eylül aylarında gerçekleştirilen Dragon Festivali, iki gün boyunca kurumların çalışanlarına takım ruhunu geliştirme, iş birliğini güçlendirme ve motivasyonu artırma fırsatı sunuyor. Festival kapsamında düzenlenen yarışmalar, çalışan bağlılığını desteklerken aynı zamanda şirketler için kurumsal sosyal etkinlik kültürünün önemli bir parçasını oluşturuyor.

17 KİŞİLİK TAKIMLAR YARIŞIYOR

Festival alanında özel olarak tasarlanmış yarış parkuru, takımlar için ayrılan çadır alanları, geniş yeme–içme bölümleri ve sahne etkinlikleri yer alıyor. Yarışlar, 16 kürekçi ve 1 davulcudan oluşan toplam 17 kişilik takımlar arasında gerçekleşiyor. Katılımcılardan yalnızca fiziksel güç değil, aynı zamanda uyum, disiplin ve ortak hedefe odaklanma becerisi bekleniyor.

Dragon Festivali Türkiye, kurumların çalışanlarını farklı bir atmosferde bir araya getirerek ekip olma kültürünü pekiştirmeyi, kurum içi iletişimi güçlendirmeyi ve uluslararası ölçekte tanınan bir organizasyona katılım ayrıcalığını sunmayı amaçlıyor.

'İLK DEFA KATILIYORUZ ÇOK MOTİVEYİZ'

Bu kapsamda Demirören Yatırım Holding ve grup şirketleri Sisal Şans, Misli, Şans Girişim ve Şans Tech 20 kişi ile festivaldeki yerini aldı. İlk gününden heyecanlı olduklarını söyleyen Demirören Yatırım Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı Esra Yazıcı, "Festival inanılmaz keyifli geçiyor. Sabahtan beri herkes dans etti, birbirleriyle vakit geçirdi. Amacımız iş arkadaşlarımızla güzel bir sinerji yakalamaktı. Bence bunu da çok güzel başardık. Hepimizin aynı ruhla, güzellikle hareket etmesi, ekip olması ve ilerleyebilmesi bizi çok mutlu etti. O yüzden de çok mutluyuz. Burada çok güzel ve keyifli bir ortam var. Ekibimiz de çok heyecanlı. Bu sene Dragon Festivaline ilk defa katılıyoruz ama herkes çok motive. Aslında amaç, yapabildiklerinin en iyisini yapmak ve bunu yaparken de eğlenmek" diye konuştu.