Demirören Medya Lisesi öğrencileri TEKNOFEST Şanlıurfa'da haber üretiyor

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (MTEGM) koordinasyonunda yürütülen 'Haberimiz Olsun' projesi kapsamında Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, TEKNOFEST Şanlıurfa'yı sahadan takip ediyor. Öğrenciler, festival alanında röportajlar gerçekleştirip görüntüler çekerek etkinlikteki gelişmeleri haberleştiriyor.

'Haberimiz Olsun' projesi, öğrencilerin medya alanında edindikleri teorik bilgileri sahada uygulamalarına olanak sağlıyor. Proje kapsamında öğrenciler; haber araştırması, bilgi doğrulama, görüntü çekimi, röportaj, haber metni yazımı, seslendirme, kurgu ve sosyal medya içerik üretimi gibi süreçlerde aktif rol alıyor.

Projenin yürütücü okullarından Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de TEKNOFEST Şanlıurfa'da düzenlenen etkinlikleri yerinde takip ediyor. Öğrenciler, festival alanında katılımcı, uzman ve yetkililerle röportajlar gerçekleştirirken, hava gösterilerinden yarışmalara, sunumlardan projelere kadar farklı etkinlikleri görüntüleyerek haber içerikleri hazırlıyor.

'ÖĞRENCİLER HABERİN TÜM SÜREÇLERİNDE AKTİF'

Demirören Medya ve Teknoloji Lisesi Radyo ve Televizyon Öğretmeni Faruk Savaş, projenin yaklaşık bir yıldır uygulandığını belirterek, "Haberimiz Olsun projesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından vizyon olarak ortaya konulan ve yaklaşık bir yıldır uygulanan bir proje. Bu projeyle tamamen öğrenciler tarafından, diğer öğrencilerin ve toplumun doğru bilgi sahibi olması amacıyla bir haber bülteni hazırlanıyor. Öğrenciler önce haberi araştırıyor, doğruluğunu teyit ediyor, ardından görüntüleri kaydediyor, sunumlarını ve kurgusunu yaparak yayınlıyor" dedi.

Demirören Medya ve Teknoloji Lisesi olarak projenin başından beri aktif görev aldıklarını ifade eden Savaş, "Şimdi bu proje kapsamında TEKNOFEST Şanlıurfa'ya geldik. Burada her gün uçak gösterilerinden halk röportajlarına, sunumlardan proje takibine ve yarışmalara kadar tüm alanlarda öğrencilerimiz aktif şekilde takip yapıyor. Bu süreçleri haberleştirip öğrenciler, aileler ve toplum için haberi en doğru kaynaktan, Milli Eğitim Bakanlığı adına hazırlamaya devam ediyorlar" diye konuştu.

Projenin YEĞİTEK ile MTEGM koordinasyonunda yürütüldüğünü belirten Savaş, "Biz de Demirören Medya ve Teknoloji Lisesi olarak diğer okullarımızla birlikte projenin başaktörlerinden biriyiz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın EBA platformunda düzenli olarak yayınlanan haberlerin yanı sıra sosyal medya hesaplarından da 'Haberimiz Olsun' adıyla içerikler yayınlanıyor. Giderek kitlesi artan bir süreç. Öğrencilerimiz okulda öğrendikleri bilgileri burada pratiğe dönüştürüyor. Bu imkan sayesinde öğrencilerimizden, ailelerinden ve onları tanıyan vatandaşlarımızdan çok güzel geri dönüşler aldık" dedi.

Savaş, projede öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre yönlendirildiğini belirterek, "Kamera çekiminden kurguya, sunumdan haber seslendirmesine, haber metni yazımından sosyal medya yönetimine kadar tüm alanlarda öğrenciler aktif rol oynuyor" ifadelerini kullandı.

'İNSANLARIN BAKIŞ AÇISINI ÖĞRENİYORUZ'

Projede görev alan Demirören Medya ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Elif Tuana Turgut ise TEKNOFEST'te saha çalışması yapmanın kendisini mutlu ve heyecanlı hissettirdiğini söyledi. Turgut, "Burada okulda öğrendiğimiz, edindiğimiz bilgileri insanlara aktarma fırsatı buluyoruz. Kendi yaptığımız röportajlarla biz de onlardan bilgi alıyoruz. İnsanlara soru sorduğumuzda onların bakış açısından bakabilmek, nasıl hissettiklerini 7'den 70'e duymak bizim için çok ayrı bir duygu. Bu da bizi çok mutlu ediyor" dedi.

Öğrencilerden Ela Ecrin Çiftçi de "Haberimiz Olsun gibi büyük ve başarılı bir projede olmak benim için çok gurur verici. Ayrıca bunu TEKNOFEST'in atmosferini yaşamak gerçekten çok heyecan verici" diye konuştu.

'BU YAŞTA BUNLARI YAPABİLMEK BÜYÜK ŞANS'

Demirören Medya ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Gül Eda İskender ise okulda öğrendiği bilgileri sahada uygulamanın kendisi için heyecan verici olduğunu belirterek, "Burada Haberimiz Olsun projesi kapsamında çekimler yapıyoruz ve festival boyunca çekimlerimize devam edeceğiz. Gayet güzel gidiyor. TEKNOFEST de oldukça heyecanlı. Bu yaşta bunları yapabilmek, bunlara ulaşabilmek benim için çok büyük bir şans. İnsanlarla röportajlar yapıyoruz, spikerlik deneyimi yaşıyoruz. Çok güzel bir şey" dedi.

'Haberimiz Olsun' projesi kapsamında öğrencilerin TEKNOFEST Şanlıurfa'daki saha çalışmaları festival boyunca devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı