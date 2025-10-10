Demirköy Kaymakamı taziye ziyaretinde bulundu; Kıyıköy Belediyesi yeni bir kamyon aldı

Demirköy Kaymakamı Kemal Balaban, taziye ziyaretinde bulundu.

Balaban, babası vefat eden Okçular Köyü Muhtarı Nedim Kocatürk'ü evinde ziyaret etti.

Kocatürk'e baş sağlığı dileğinde bulunan Balaban, hayatını kaybeden Hakkı Kocatürk'e de Allah'tan rahmet diledi.

Balaban daha sonra Kocatürk ile bir süre sohbet etti.

Kıyıköy Belediyesi araç filosuna kamyon ekledi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Kıyıköy Belediyesi'ne kamyon hibe edildi.

Belediye Başkanı İsmail Özen, yaptığı yazılı açıklamada, belediyeye hizmet araçlarına bir kamyon eklediklerini belirtti.

Desteklerinden dolayı Türkiye Belediyeler Birliği yetkililerine teşekkür eden Özen, vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı bir hizmet için araç filosunu güçlendirdiklerini kaydetti.