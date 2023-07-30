Demirköy ilçesinde yol yapım çalışması devam ediyor

Demirköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile karayolları ekipleri, ilçenin Tepebaşı mevkisi Küme Evleri Mahallesi'nde asfalt çalışmasında bulunuyor. Belediye Başkanı Recep Gün, çalışmaları takip ederek bilgi aldı. Yol yapım çalışmalarına destek veren karayolları ekiplerine teşekkür eden Gün, 'Demirköy'ümüzün geleceği için, yeni hizmetler için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz.' dedi. Vatandaşlara aşure dağıtıldı. Vize Belediyesi tarafından vatandaşlara aşure dağıtıldı. Belediye Başkanı Ercan Özalp, cami bahçesinde açılan stantta vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Özalp, Muharrem ayı dolayısıyla vatanlara aşure dağıttıklarını söyledi. Muharrem ayının birlik, beraberlik ve paylaşmayı temsil ettiğini belirten Özalp, bu tür etkinliklerin önemli olduğunu dile getirdi. Özalp, Muharrem ayının tüm dünyaya sağlık, bolluk, bereket getirmesine, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının daha da pekişmesine vesile olmasını umut ettiğini belirtti.