Demirkapı Tüneli'nin Kıvrımlı Yolu Dronla Görüntülendi

Demirkapı Tüneli'nin Kıvrımlı Yolu Dronla Görüntülendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya ile Konya arasındaki en kısa güzergahı sağlayan Demirkapı Tüneli ve bağlantı yolları, dronla kaydedilen görüntülerle dikkat çekiyor. İki yıl önce hizmete giren tünel, sürücülere 4 dakikada karasal iklimden Akdeniz iklimine geçiş imkanı sunuyor.

Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Demirkapı Tüneli güzergahındaki kıvrımlı yol dronla görüntülendi.

Çift tüpten oluşan Demirkapı Tüneli, Antalya ile Konya arasındaki en kısa güzergahı sağlıyor.

İki yıl önce hizmete giren ve Antalya'yı Konya'ya bağlayan İbradı ilçesindeki Demirkapı Tüneli ile bağlantı yollarında her gün binlerce sürücü araçlarıyla geçiş yapıyor.

Demirkapı Tüneli ve bağlantı yolları, 4 dakikada karasal iklimden Akdeniz iklimine geçişi sağlıyor.

Antalya'yı, Konya'ya ve iç kesimlere bağlayan kuzey-güney aksı konumundaki Demirkapı Tüneli'ne bağlanan Antalya-Manavgat Ayrımı-Taşağıl-Derebucak Yolu güzergahında kıvrımlı yol, gün batımında dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Ali Erbil canlı yayında vasiyet sorusunu yanıtladı

Mehmet Ali Erbil'den canlı yayında vasiyet açıklaması
Sokak köpekleri parkta oynayan küçük çocuğa saldırdı

Köpeklerin elinde can çekişti, arkadaşları da vahşete şahit oldu
Yok artık Dzeko! Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor

Herkes jübilesini beklerken dünyanın en büyük takımına imzayı atıyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Elon Musk, Trump'ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet

Seçimi kazandırdığına bin pişman! Musk, Trump'a fena patladı
Yok böyle bir acı! Karşısında 3 tabut vardı, hepsi canından bir parça

Yok böyle acı! Karşısında 3 tabut vardı, hepsi canından bir parça
Anlaşma tamam! Modric'in yeni takımı belli oldu

Anlaşma tamam! İşte Modric'in yeni takımı
100 milyon euro maaşa 'Hayır' dedi

100 milyon euro maaşa "Hayır" dedi
Polis aracından kaçmak istedi, sonu korkunç bitti

Polis aracından kaçmak istedi, sonu korkunç bitti
Tuğçe Tayfur'un anne sevinci hüzne döndü! Minik Necla Hira yoğun bakımda

Ünlü ismin annelik sevinci hüzne döndü! Bebeği yoğun bakımda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.