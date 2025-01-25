Demirci'de Kar Yağışı Etkisini Gösterdi
Manisa'nın Demirci ilçesinde sabah saatlerinde sağanakla başlayan yağışın ardından Akçakertik, Asitepe ve Türkmentepe bölgelerinde kar yağışı gözlemlendi. Karayolları ekipleri ulaşımın aksamaması için karla mücadele çalışmalarına başladı ve trafik ekipleri sürücüleri buzlanma konusunda uyardı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
İlçe merkezinde sabah saatlerinde sağanak etkili olurken, Akçakertik, Asitepe ve Türkmentepe mevkilerinde kar yağışı görüldü.
Karayolları ekipleri, Demirci-Simav kara yolunda ulaşımın aksamaması için karla mücadele çalışması başlattı. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar da araçlarıyla 1470 rakımlı Akçakertik mevkisine geldi.
Trafik ekipleri, sürücüleri buzlanma ihtimaline karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel