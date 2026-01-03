Haberler

Demirci'de kaçakçılık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı

Demirci'de kaçakçılık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. E.T.'nin deposunda yapılan baskında 140 kilogram tütün, 16 bin 100 doldurulmuş makaron ve 81 bin 200 boş makaron ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık yaptığı değerlendirilen E.T'nin Hacıbaba Mahallesi'ndeki deposuna baskın yaptı.

Aramada 140 kilogram tütün, 16 bin 100 doldurulmuş makaron ve 81 bin 200 boş makaron ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel
Haberler.com
500

