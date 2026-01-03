Demirci'de kaçakçılık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık yaptığı değerlendirilen E.T'nin Hacıbaba Mahallesi'ndeki deposuna baskın yaptı.

Aramada 140 kilogram tütün, 16 bin 100 doldurulmuş makaron ve 81 bin 200 boş makaron ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.