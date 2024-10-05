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Demirci Belediye Başkanı Kara'dan Yerel Seçim Sonrası Hizmet Bilgilendirmesi

Demirci Belediye Başkanı Kara'dan Yerel Seçim Sonrası Hizmet Bilgilendirmesi
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Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, yerel seçim sonrası yapılan yatırımları ve projeleri halka anlattı. Yeni projeler arasında sıcak asfalt uygulaması ve sosyal tesislerin tadilatı yer alıyor.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, yerel seçim sonrası yapılan çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezinde düzenlenen halk toplantısında konuşan Kara, şeffaf bir yönetim anlayışı ile hizmet verdiklerini söyledi.

Demirci - Salihli kara yolunda yapım çalışmalarının sürdüğünü aktaran Kara, ilçe merkezinde sıcak asfalt uygulamasına başladıklarını kaydetti.

Kara, atıl vaziyetteki meteoroloji binasını belediye sosyal tesisi yapmak için tadilat gerçekleştirileceğini ifade ederek, "Üniversite caddemizi şehrimize yakışır bir şekilde prestij caddesi olarak sil baştan yenileyecek, ilçemizin cazibe merkezi haline getireceğiz." dedi.

Programda belediyeden son 6 ayda emekli olanlara teşekkür plaketi verildi.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel

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