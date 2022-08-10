'Demir Yumruk' soruşturmasında 4 kişiye tahliye

ANKARA merkezli 29 ilde düzenlenen 'Demir Yumruk' operasyonunda tutuklanan Hulusi Belgu, Serdal Güler, Mehmet Akif Çetin ve Murat Yeşilbaş, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucu demir- çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütüne yönelik 'Demir Yumruk' operasyonu düzenledi. Ankara merkezli 29 ilde gerçekleştirilen operasyonda 374 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Erol Evcil, Hüseyin Eryılmaz ve Hulusi Belgü'nün de bulunduğu toplam 29 kişi 'kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ile 'suç örgütü kurma ve üye olmak' suçlarından tutuklandı. Gözaltına alınan şüphelilerin avukatlarının itirazını değerlendiren Ankara 18'inci Asliye Ceza Mahkemesi tutuklulardan Hulusi Belgu ile birlikte Serdal Güler, Mehmet Akif Çetin ve Murat Yeşilbaş'ın tahliyesine karar verdi.

"Suçun CMK'da sayılı katalog suçlardan olmaması, delillerin büyük ölçüde toplanması, toplanamayan delillerin nitelikleri gereği karartılma ihtimalinin olmaması, şüphelinin sosyal ve ekonomik durumu, sabit ikamet sahibi olması ve kaçma şüphesinin bulunmaması sebebiyle verilen tutuklama tedbirinin ölçüsüz olacağından haftada 2 gün imza ve yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verildi."