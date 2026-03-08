Haberler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in eşi Demet Güler, Anıtkabir'i ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in eşi Demet Güler, Anıtkabir'i ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Yürüyüşe, kuvvet komutanları ve kadın subaylar da katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in eşi Demet Güler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Demet Güler'e kuvvet komutanları, bakan yardımcıları, generaller ve amirallerin eşleri, kadın subay, astsubay ve memurlar ile MSÜ Harp Okullarında eğitim gören kadın askeri öğrenciler eşlik etti.

Aslanlı Yol'dan başlayan yürüyüşte tören birliğinin kadın askerlerden oluştuğu törende, Demet Güler, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

