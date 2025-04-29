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Demans Hastası İshak Öztürk İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Demans Hastası İshak Öztürk İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
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Sultangazi'de yaşayan demans hastası İshak Öztürk, Mimar Sinan Kent Ormanı'nda kayboldu. Yakınları tarafından AFAD'a bildirilen durum üzerine arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

SULTANGAZİ, Mimar Sinan Kent Ormanı'nda öğle saatlerinden bu yana kayıp olan demans hastası İshak Öztürk'ü bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Bağcılar'da yaşayan demans hastası İshak Öztürk'ten öğle saatlerinden bu yana haber alamayan yakınları, durumu AFAD ekiplerine bildirdi. İshak Öztürk'ün yanında bulunan telefondan son olarak Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda sinyal alınması üzerine ormana Sultangazi Belediyesi Sultangazi Arama Kurtarma Ekibi (SAK-E) sevk edildi. Ekipler, İshak Öztürk' ulaşmak için ormandaki arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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