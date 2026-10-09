DEM Partili Hatimoğulları, Öcalan'ın özgürce çalışıp iletişim kurmasını istedi

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Barış ve Demokratik Toplum Süreci'nin başarıya ulaşması için Sayın Öcalan'ın özgür koşullarda çalışmasının ve iletişim kurmasının önü açılmalı; müzakerelerin eşit koşullarda yürütülmesi sağlanmalıdır. Bu kapsamda, 9 Ekim uluslararası komploya karşı eşit, adil, demokratik bir geleceği hep birlikte örmeliyiz." dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"9 Ekim 1998'de başlayan uluslararası komplo, Sayın Abdullah Öcalan şahsında Kürt halkının iradesini kırmayı; Türkiye'de halklar arasında çatışmayı körüklemeyi, Ortadoğu'da kaosu derinleştirmeyi hedefledi. Halkları karşı karşıya getirmeyi amaçlayan bu plan, Sayın Öcalan'ın en ağır tecrit koşullarında dahi barış ve demokratik çözümde ısrar etmesiyle boşa çıkarıldı.

Tarihi 27 Şubat çağrısıyla başlayan Barış ve Demokratik Toplum Süreci, Sayın Öcalan'ın yıllardır sürdürdüğü barış çabasının ve demokratik çözüm iradesinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Halkların eşit ve özgür ortak yaşamı için güçlü bir imkan yarattı. Barış ve Demokratik Toplum Süreci'nin başarıya ulaşması için Sayın Öcalan'ın özgür koşullarda çalışmasının ve iletişim kurmasının önü açılmalı; müzakerelerin eşit koşullarda yürütülmesi sağlanmalıdır. Bu kapsamda, 9 Ekim uluslararası komploya karşı eşit, adil, demokratik bir geleceği hep birlikte örmeliyiz."

Kaynak: ANKA