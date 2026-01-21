Haberler

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Nusaybin'de yürüyüşe katıldı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve beraberindeki grup, Nusaybin'de düzenlenen yürüyüşte terör örgütü lehine sloganlar attı. Polis, gruba sınıra yürümelerine izin vermedi ve bazıları gözaltına alındı.

Dem Parti Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen yürüyüşe katıldı.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan Hatun ve bazı DEM Parti'li milletvekilleri, Suriye'de yaşanan gelişmeler nedeniyle Zeynelabidin Mahallesi'nden Kışla Mahallesi'ne yürüdü. Yürüyüş sırasında terör örgütü lehine sloganlar atıldı. Polis, sınıra yürümek isteyen gruba izin vermedi. Yürümek isteyen gruptan bazıları, gözaltına alındı.

Burada konuşan DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, "Biz yaşadığımız müddetçe hangi coğrafyada olursa olsun Kürt halkının özgürlüğünü de Türkmenlerin özgürlüğünü de bütün halkların özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
