DEM Parti, T24'e erişim engelini ifade özgürlüğüne baskı olarak niteledi

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(ANKARA) - DEM Parti, "Haber sitesi T24 hakkında erişim engeli kararı verilmesi, düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik baskıdır. Düşünce ve ifade özgürlüğünü hedef alan bu uygulamalar kabul edilemez" açıklamasını yaptı.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Haber sitesi T24 hakkında erişim engeli kararı verilmesi, düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik baskıdır. Düşünce ve ifade özgürlüğünü hedef alan bu uygulamalar kabul edilemez. Demokrasi ve çoğulculuğun gereği farklılıklarla bir arada yaşamdır. Haber alma hakkına yönelik yapılan hak gaspları son bulmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA