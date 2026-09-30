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DEM Parti Sözcüsü Doğan, T24 kapatma kararını basın özgürlüğüne ağır müdahale saydı

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DEM Parti Sözcüsü Doğan, T24 kapatma kararını basın özgürlüğüne ağır müdahale saydı
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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, T24'ün sitesi ve sosyal medya hesaplarına verilen kapatma kararına tepki gösterdi. Doğan, kararın toplumun haber alma hakkına ve basın özgürlüğüne son derece ağır müdahale olduğunu belirterek sansür uygulamalarına son verilmesini istedi.

(ANKARA) - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, T24'ün internet sitesi ve sosyal medya hesapları hakkında verilen kapatma kararına ilişkin "Verilen kapatma kararı, toplumun haber alma hakkına ve basın özgürlüğüne son derece ağır bir müdahaledir. Demokratik ülkelerde sansür uygulamaları yerine düşünce ve ifade özgürlüğünü koruyacak önlemler alınır. Toplum susturularak demokrasi güçlenmez. Dünyada böyle bir demokrasi örneği yoktur" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, sosyal medya hesabında, T24'ün internet sitesi ve sosyal medya hesapları hakkında verilen kapatma kararına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"T24'ün internet sitesi ve sosyal medya hesapları hakkında verilen kapatma kararı, toplumun haber alma hakkına ve basın özgürlüğüne son derece ağır bir müdahaledir. Demokratik ülkelerde sansür uygulamaları yerine düşünce ve ifade özgürlüğünü koruyacak önlemler alınır. Toplum susturularak demokrasi güçlenmez. Dünyada böyle bir demokrasi örneği yoktur. Demokrasi yalnızca duymak istediklerimizin değil, farklı ve eleştirel seslerin de özgür olduğu yerde güçlenir. Gazetecileri, yazarları, medya kuruluşlarını hedef alan sansür uygulamalarına artık son verilmelidir."

Kaynak: ANKA
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