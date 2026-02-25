DEM Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Öcalan'a statü' yanıtı

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sürerken gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Doğan, basın mensuplarından gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Öcalan'ın statüsü" konusundaki değerlendirmesine ilişkin bir soruya da yanıt verdi.

"BİR BAKANLIĞIN MESELESİYMİŞ GİBİ GÖRMEK DEĞİL, DAHA GERÇEKÇİ BİR YAKLAŞIM GEREKİYOR"

Doğan'ın, konuya ilişkin ifadeleri şu şekilde: "Biz Öcalan'ın durumuna ilişkin bakış açımızı ortaya koyduk. Bu bir gerçek, bu gerçeklikle birlikte yaklaşmak gerekiyor. Bir bakanlığa havale etmek, bir bakanlığın meselesiymiş gibi görmek değil, daha gerçekçi bir yaklaşım gerekiyor. Herhangi birinden bahsetmiyoruz. Yalnızca PKK'nin liderinden bahsetmiyoruz, milyonlarca insanın lideri, önderi olarak kabul ettiği bir gerçeklikten bahsediyoruz. Sosyolojik, tarihsel, siyasal bir gerçeklikten bahsediyoruz. Üstelik Türkiye coğrafyasının sınırlarını aşan bir hakikatten bahsediyoruz. Bu hakikate yaklaşım, bugüne kadar kendisinin ortaya koyduğu çabaya yakışır ve yaraşır bir şekilde olmalı.

"ÖCALAN'IN ARTIK BU TÜR STATÜ TARTIŞMALARI YERİNE, HUKUKEN, YASAL VE İDARİ OLARAK ÖNÜNDEKİ TÜM ENGELLER KALDIRILMALI"

Öcalan'ın artık bu tür statü tartışmaları yerine, hukuken, yasal ve idari olarak önündeki tüm engeller kaldırılmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreçle ilgili yaptığı açıklamalar, ortaya koyduğu siyasi irade, tabii ki ivme kazanması için çok önemli, çok değerli, çok kıymetli. Yürütmenin başında ve bundan sonra yapacakları da öyle. Sayın Bahçeli'nin çıkışları, bugüne kadar ezber bozan açıklamaları ve bu konudaki ısrarını da değerli bulduğumuzu hep ifade ettik. Ancak şunu görmek gerekir: Tüm somut adımlar, Öcalan'ın 'Barış ve Demokratik Toplum' çağrısından sonra başladı, ivme kazandı. Bambaşka bir dönemden bahsediyoruz; insanların ölmediği bir zamandan bahsediyoruz. Bu çok değerli. Ve yalnızca silahların susmasını sağlayan bir liderlik gücü gibi yaklaşılmamalı kendisine.

"BU SESİN DOĞRUDAN KAMUOYUNA ULAŞMASI GEREKİYOR"

Bakınız, yeri gelmişken, entegrasyon kavramı çok kilit bir işleve sahip. Öcalan, topluma entegrasyonun ötesinde yalnızca silah bırakanlardan bahsetmiyor, demokratik toplum temelli bir entegrasyonu, bir siyaset ve toplum modeli olarak ifade ediyor. Bunu anlatıyor. Bu sesin doğrudan kamuoyuna ulaşması gerekiyor. Tabii ki Adalet Bakanlığı gerekenleri yapmalı, bunun önündeki engelleri kaldırmak için. Ancak daha ötesinde bir durumdan bahsediyoruz."

Kaynak: ANKA