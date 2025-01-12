DEM Parti'nin ziyaret ettiği Figen Yüksekdağ'dan açıklama: Sürece katkı sunmaya hazırız

Kocaeli'deki Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, DEM Parti heyetinin ziyareti sonrasında açıklama yaptı.

"KATKI SUNMAYA HAZIRIZ"

Yüksekdağ sosyal medyadan yaptığı açıklamaya, "Onurlu barış ve demokratik çözüm hareketi için üzerimize düşen sorumluluğu üstlenmeye, katkı sunmaya hazırız. Umuyorum ki halklarımızın baharını, barışı ve kardeşliği birlikte karşılayacağız" notunu düştü.

"HALKLARIMIZIN BARIŞA İHTİYACI VAR"

Açıklamasına "DEM Parti İmralı Heyeti ziyareti vesilesiyle öncelikle demokratik kamuoyuna, halklarımıza, kadınlara selam, saygı ve sevgilerimi iletiyorum" diye başlayan Yüksekdağ, "Ülkemiz ve bölgemiz açısından hayati bir dönemden geçiyoruz. Halklarımızın barış, adalet ve demokrasiye her zamankinden çok ihtiyacı var. Tarihin bu kritik anında sayın Öcalan'ın inisiyatif üstlenerek yol alma çabası çok değerli ve belirleyicidir. Bu çözüm çabası ve iradesinin yanında, arkasındayız. Nerede olduğumuz fark etmez. içeride, dışarıda ya da farklı görüşlerde olabiliriz. Bu üzerimize düşen görevi yerine getirmeye engel değildir. Onurlu barış ve demokratik çözüm hareketi için üzerimize düşen sorumluluğu üstlenmeye katkı sunmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

"DAYANIŞMA VE İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE OLACAĞIZ"

Yüksekdağ açıklamasının devamında ise "Barışın öznesi doğrudan Türkiye halkları, emekçiler, özgürlük güçleri ve kadınlardır. Tam da bu nedenle bütün toplumsal dinamikler, halkların kardeşliği ve barış için inisiyatif almalıdır. Demokratik haklara, ekmeğin ve emeğin güvencesine giden yol bugün bu inisiyatifi almaktan geçiyor. Biz kadınlar, Kürt sorununda demokratik çözüm hareketinin geliştirilmesi için gereken özveri ve çabayı göstermekte tereddüt etmeyeceğiz. Bu çabaya ortak olan herkes ile dayanışma ve işbirliği içerisinde olacağız.

Dileğimiz sayın Öcalan'ın sağlıklı çalışma koşulları sağlanarak, bir barış ve çözüm odağı olarak rolünü en etkin şekilde gerçekleştirebilmesidir. Somut ve pozitif yaklaşımlar tarihsel sorunun çözümünde en belirleyici aşama olacaktır. Umuyorum ki halklarımızın baharını, barışı ve kardeşliği birlikte karşılayacağız" ifadelerini kullandı.