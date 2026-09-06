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DEM Parti 5. Olağan Büyük Kongresi: Yeni Parti Meclisi ve Kurullar Belirlendi

DEM Parti 5. Olağan Büyük Kongresi: Yeni Parti Meclisi ve Kurullar Belirlendi
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DEM Parti'nin 5'inci Olağan Büyük Kongresi Ankara'da yapıldı. 80 kişilik Parti Meclisi'ne 33 yeni üye seçildi. Ayrıca Merkez Disiplin Kurulu'na asil ve yedek üyeler, Uzlaşma Kurulu'na da asil ve yedek isimler belirlendi. Kongrede, PM listesinde Asiye Kolçak, Ayfer Fatma Çelik gibi isimler yer aldı. MDK'ya Bedia Boran Bulut, Cumhur Ege seçilirken, Uzlaşma Kurulu'na Ayşe Erdem, Fatma Ayparçası gibi isimler getirildi.

(ANKARA) - Dem Parti'nin 5'inci Olağan Büyük Kongresi'nde Parti Meclisi (PM), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ve Uzlaşma Kurulu'nun asli ve yedek üyeleri de belirlendi. Kongrede, 80 kişiden oluşan PM'ye yeni 33 üye seçildi.

DEM Parti'nin 5'inci Olağan Büyük Kongresi, Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongrede, 80 kişiden oluşan PM'ye yeni 33 üye seçildi.

Kongrede, PM'ye yeni giren isimler arasında Asiye Kolçak, Ayfer Fatma Çelik, Aylin Hacaloğlu, Berdan Gündüz, Berivan Elter, Berna Çelik, Besriye Tekgür, Cemile Turhallı, Çiğdem Köse, Doğan Erbaş, Ekaterini Nikola?, Ekrem Baran, Elif Çoban, Emin Orhan, Eylem Saruca, Fikret Melih Çolakoğulları, Hakkı Saruhan Oluç, Hasip Şan, İbrahim Ateş, Mehmet Resul Baykara, Metin Kılavuz, Muhsin Dalfidan, Nayif Bulğa, Ömer Kulpu, Sabuha Akdağ, Sadet Fırat, Sedat Şenoğlu, Sevda Çelik Özbingöl, Seyfettin Aydemir, Sezgin Kartal, Turkut Çatar, Vaysi Unat ve Zeyyat Ceylan yer aldı.

Merkez Disiplin Kurulu'nda ise Bedia Boran Bulut, Cumhur Ege, Emine Akyazılı, Eylem Arzu Kayaoğlu, Hüseyin Gözen, Metayin Demir ve Zeynep Nilgün Salmaner asil üye olarak seçildi. Pirozhan Karali Güler ile Sedat Bilgin ise MDK yedek üyeleri oldu.

Uzlaşma Kurulu'nun asil üyeliklerine Ayşe Erdem, Fatma Ayparçası, Gonca Yangöz, Mehmet Salih Yıldız ve Nevzat Anuk seçilirken, Deniz Yalçın ile Naif Eroğuz yedek üye olarak belirlendi.

Kaynak: ANKA
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