TBMM Genel Kurulu... Dem Parti'liler Halepte Yaşanan Olayları Protesto Etti

DEM Parti milletvekilleri, TBMM'de Halep'te yaşanan olayları protesto ederek sıralara 'Halep'te katliama hayır' yazılı dövizler koydu ve Kürtçe sloganlar attı.

(TBMM) - Dem Parti milletvekilleri, TBMM Genel Kurulu'nda, Halep'te yaşanan olayları protesto etti. Oturdukları sıralara "Halep'te katliama hayır" yazılı dövizler koyan milletvekilleri, alkışlarla Kürtçe sloganlar attı ve sıralara vurarak tepkilerini ifade etti. Protesto üzerine oturuma 5 dakika ara verildi.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'ün başkanlığında toplandı. Birleşimin açılmasından sonra DEM Parti milletvekilleri Suriye'nin Halep kentinde yaşanan olayları protesto etti. Oturdukları sıralara "Halep'te katliama hayır" yazılı dövizler koyan milletvekilleri, alkışlarla protesto etti, elleriyle sıralara vurarak tepki gösterdi.

DEM Parti milletvekillerinin protestoları üzerine TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, görüşmelere beş dakika ara verdi. Aranın ardından görüşmelere devam edildi.

