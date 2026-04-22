Dem Parti'den Madencilere Destek Ziyareti

(ANKARA) - DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ile milletvekilleri, Ankara Kurtuluş Parkı'nda hakları için direnen madencileri ziyaret etti.

Açıklamada, "Grup Başkanvekilimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit ve milletvekillerimizle birlikte Ankara Kurtuluş Parkı'nda hakları için direnen madencileri ziyaret ettik. Patronları ve sermayedarları kırmızı halılarla karşılayan iktidar, üretimin gerçek sahipleri olan işçilere saldırı ve gözaltıyla zulmediyor. Hakları için direnen emekçilerin yanındayız; her yerde sesleri olacağız." denildi.

Kaynak: ANKA