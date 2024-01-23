DEM Parti Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, sahillere vuran cansız bedenlerin araştırılması için Meclis Araştırma önergesi verdi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, Türkiye'nin sahillerine vuran cansız bedenlerin nereden geldiği, hayatlarını nasıl kaybettiği gibi konuların araştırılması için TBMM Başkanlığı'na Meclis Araştırma önergesi verdi.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, son dönemde özellikle Akdeniz sahillerine vuran cansız bedenleri Meclis gündemine taşıdı. Cupolo, sahillere vuran cansız bedenlerle ilgili konunun incelenmesi için TBMM Başkanlığı'na Meclis Araştırma önergesi verdi. Ceylan Akça Cupolo, önergesinde şu ifadelere yer verdi.

"Son 1 hafta içerisinde Türkiye sahillerinde 9 cansız insan bedeni bulunmuştur. Söz konusu kişilerin hayatını nasıl kaybettiği, cansız bedenlerinin nasıl, nereden geldiği, uzuvlarının neden olmadığının araştırılması amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İç Tüzüğün 104'üncü ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini arz ederiz."