Dem Parti Eş Genel Başkanlarından Çorum Katliamı Paylaşımı

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Çorum Katliamı'nın 46. yılında yaptıkları açıklamada, katliamın sorumlularının ortaya çıkarılmadığını ve cezasızlık anlayışının sürdüğünü belirterek adalet çağrısında bulundu.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Çorum Katliamı'nın 46'ncı yılı nedeniyle paylaşım yaptı. Bakırhan, "Aradan geçen bunca yıla rağmen gerçek sorumluların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmamış olması ve cezasızlık anlayışının sürdürülmesi, adalet duygusunu zedelemekte ve acıları canlı tutmaktadır" derken, Hatimoğulları da "Alevilere yönelen nefretin, inkarın ve cezasızlık düzeninin karşısında; hafızayı diri tutacak, hakikat ve adalet arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

BAKIRHAN: "KARANLIK ZİHNİYETİ BİR KEZ DAHA LANETLİYORUZ"

Tuncer Bakırhan, 46 yıl önce Çorum'da Alevi yurttaşlara yönelik saldırılarda onlarca kişinin yaşamını yitirdiğini, yüzlerce kişinin yaralandığını belirterek, olayların toplumsal hafızada "derin ve silinmez yaralar" açtığını ifade etti.

Bakırhan paylaşımında şunları kaydetti:

"Çorum Katliamı; halkları, inançları ve kimlikleri birbirine düşman etmeyi amaçlayan karanlık politikaların, nefret dilinin ve örgütlü kötülüğün acı bir sonucudur. Aradan geçen bunca yıla rağmen gerçek sorumluların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmamış olması ve cezasızlık anlayışının sürdürülmesi, adalet duygusunu zedelemekte ve acıları canlı tutmaktadır."

Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olarak güçlenebilmesi; halkların, inançların ve kimliklerin eşit, özgür ve güven içinde yaşayacağı kalıcı bir toplumsal barışın kurulmasıyla mümkündür. Bunun yolu ise geçmişle samimi ve cesur bir yüzleşmeden, hakikatin açığa çıkarılmasından ve adaletin eksiksiz biçimde tesis edilmesinden geçmektedir.

Çorum'da yitirdiğimiz canları saygı, özlem ve rahmetle anıyor; bu organize katliamı gerçekleştirenleri, azmettirenleri ve karanlık zihniyeti bir kez daha lanetliyoruz. Hakikat, adalet, eşit yurttaşlık ve ortak yaşam mücadelemizi kararlılıkla büyütmeye devam edeceğiz."

HATİMOĞULLARI: "ÇORUM KATLİAMI ADALETİ SAĞLANMAAN BÜYÜK BİR YARADIR"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da paylaşımında şunları kaydetti:

"Çorum Katliamı, bu ülkenin karanlıkta bırakılan hafızasıdır; acısı dinmeyen, adaleti sağlanmayan, hakikatiyle hala yüzleşilmeyen büyük bir yaradır."

Çorum'dan Maraş'a, Sivas'tan Gazi'ye uzanan bu karanlık hafıza hala canlıdır. Alevilere yönelen nefretin, inkarın ve cezasızlık düzeninin karşısında; hafızayı diri tutacak, hakikat ve adalet arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz.

Katledilen canlarımızı saygıyla anıyorum. Eşit yurttaşlık temelinde; inancımızla, kimliğimizle, farklılıklarımızla bir arada ve özgür yaşayacağımız ortak yaşamı hep birlikte var edeceğiz."

Kaynak: ANKA
