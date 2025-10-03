DEM Parti, Kobani Davasında Tutuklu Siyasetçilerin Serbest Bırakılmasını Talep Etti

(ANKARA) - Dem Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu iktidara çağrıda bulunarak, "Kobani Davasında, başta Sayın Demirtaş olmak üzere Sayın Yüksekdağ ve diğer arkadaşlarımızla ilgili bugüne kadar verilmiş çok sayıda AİHM kararı dikkate alınarak ve en son AİHM'in 8 Temmuz 2025 tarihli kararı gözetilerek Bakanlar Komitesi kararının gereği yerine getirilmeli ve arkadaşlarımız serbest bırakılmalıdır" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 17 Eylül 2025 tarihli oturumunda Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun Avrupa İnsan Haklar Sözleşmesi'nin (AİHS) 5. maddesinin 1 ve 3. fıkraları ile 18. maddesinin ihlali niteliğinde olduğunun hatırlatıldığı belirtildi. "Yüksekdağ ve diğerleri" davasının hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ve gözaltına alınıp tutuklanmalarının sözleşmeye aykırı olduğunu belirtmiş; Türkiye'nin Selahattin Demirtaş'ı bir an önce serbest bırakmasını talep etmiş ve bu davayla ilgili takibin üçer aylık dönemlerle yapılacağını açıklamıştır. Bakanlar Komitesinin bu kararında her ne kadar Demirtaş ve Yüksekdağ kararlarına atıfta bulunulsa da esas olarak kamuoyunda ' Kobani Davası' olarak bilinen HDP MYK davasının dayanaktan yoksun olduğu ortaya konmuş ve aslında bu davada tutuklu bulunan tüm siyasetçilerin tahliye edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Nitekim kararın genel önlemler kısmında da esasında Türkiye'de haksız tutukluluğa son verecek önlemler alınması istenmiştir.

Kobani Davası kapsamında, eski Eş Genel Başkanlarımız Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın dışında Ali Ürküt, Nazmi Gür, Alp Altınörs, Günay Kubilay, Aynur Aşan, Bülent Parmaksız, Dilek Yağlı, İsmail Şengül, Pervin Oduncu, Zeynep Karaman ve Zeynep Ölbeci de halen tutukludur. Ankara 22. ACM arkadaşlarımızın hükmen tutukluluk kararını 16 Mayıs 2024'te vermiş, bu kararın üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçtikten sonra 25 Haziran 2025'te gerekçeli kararını açıklamış ve dava dosyası da 24 Eylül 2025'te Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesine intikal ettirilmiştir. Bu yargılama sürerken, Selahattin Demirtaş'ın bizzat bu davadaki haksız tutukluluğuyla ilgili AİHM'in (13609/20 Başvuru No) 8 Temmuz 2025 tarihli kararı açıklanmıştır. Bu kararda, özellikle yargılamadaki tüm haksızlıklar açıkça ortaya konmuş ve Demirtaş'ın siyasi saiklerle tutukluluğunun devam ettiği belirtilmiştir.

"Dava kapsamında tutuklu bulunan tüm siyasetçiler bir an önce tahliye edilmelidir"

Siyasi iktidara sesleniyoruz: Kobani Davası'nda, başta Sayın Demirtaş olmak üzere Sayın Yüksekdağ ve diğer arkadaşlarımızla ilgili bugüne kadar verilmiş çok sayıda AİHM kararı dikkate alınarak ve en son AİHM'in 8 Temmuz 2025 tarihli kararı gözetilerek Bakanlar Komitesi kararının gereği yerine getirilmeli ve arkadaşlarımız serbest bırakılmalıdır. Sayın Demirtaş ve Yüksekdağ'ın 4 Kasım 2016'dan bu yana haksız tutukluluğu göz önüne alınarak AİHM kararlarının gereği, Anayasa 90/5. fıkra uyarınca yerine getirilmelidir. Dava kapsamında tutuklu bulunan tüm siyasetçiler bir an önce tahliye edilmelidir. Adalete olan güvenin daha fazla sarsılmaması ve toplumsal barış beklentilerinin yükseldiği böylesi bir dönemde barışa olan inancın pekiştirilmesi için arkadaşlarımızın bir an önce tahliyesi sağlanmalıdır."