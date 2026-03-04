DEM Parti İmralı heyetinden bakanlar Çiftçi ve Gürlek'e ziyaret

DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ziyarette bulundu.

DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'i makamlarında ziyaret etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ziyaretin ardından sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM Başkanvekili, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'la Bakanlığımızda bir araya geldik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, devletimizin ilgili kurumları tarafından eşgüdüm içerisinde yürütülen 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin çalışmaları ele aldık, atılacak adımlar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Yüce Meclisimizin alacağı kararlar doğrultusunda, bu önemli süreç için gerekli olan çalışmalar büyük bir hassasiyetle yürütülecektir" dedi.

'TOPLUMUN BÜYÜK BİR BEKLENTİSİ VAR'

Görüşmenin ardından açıklama yapan Pervin Buldan da Bakan Gürlek'in bakanlık sürecinden büyük bir beklenti içerisinde olduklarını söyleyerek, "Anayasa mahkemesi kararlarının son zamanlarda uygulanmadığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı bir dönemde kendisi yeni bakanlığa geldi. Toplumun bu konuda büyük bir beklentisi var. Yine İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin de aynı şekilde son dönemlerde atanan kayyımlarla ilgili toplumun büyük bir beklentisi var. Bu konuları her iki bakanla da açık açık görüştük. Görüşlerimizi, düşüncelerimizi kendisiyle paylaştık. Toplumun beklentilerini kendilerine ilettik. Hem kayyım meselesinde hem cezaevlerinde yaşanan sıkıntılar konusunda hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının uygulanmaması konusunda hem de Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması konusundaki görüşlerimizi çok açık olarak kendilerine ifade ettik. Çok olumlu, çok verimli bir görüşme olduğunun altını önemle çizmek isterim" diye konuştu.

'BAYRAM SONRASI YASA GÖRÜŞMELERİ BAŞLAYACAK'

Pervin Buldan ayrıca Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı rapor baz alınarak hazırlanacak yasa hakkında, "Bu konuda biz de görüşlerimizi bir an önce bu meselenin tamamlanması için yasanın Adalet Komisyonu'na gitmesi konusundaki görüşümüzü ilettik. Onlar da bu yönlü bir hazırlık içerisinde olduklarını zaten ifade ettiler. Büyük bir ihtimal bayram sonrası hemen Adalet Komisyonu'nda yasa görüşmeleri başlayacak. Adalet Komisyonu'nda görüşüldükten sonra da Genel Kurul'a gelir zaten" dedi.

'BAKANLARA ÖNERİLERİMİZİ AKTARDIK'

Mithat Sancar ise "Biliyorsunuz; sürecin temeli, hedefi barıştır. Barışın da şartı adalettir. Kalıcı barış için toplumun tümünü ayrımsız kapsayan bir adalete ihtiyaç var. Adalet Bakanlığı hem hazırlık aşamasında hem de yasalar Meclis'ten çıktıktan sonra uygulama aşamasında önemli bir fonksiyon üstleniyor. Bunun ne kadar acil ihtiyaçlar da içerdiğini kamuoyuna da söylüyoruz, bakanlara da ilettik. Yine İçişleri Bakanlığı barış, hukuk, adalet, güvenlik ilişkisinde çok önemli bir yerde duruyor. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın süreçle ilgili sorumlulukları, görevleri ve işlevleri elbette kamuoyu tarafından dikkatle izleniyor, izlenecek. Bizler de yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldık, bizim önerilerimiz vardı. Bu önerilerimize de aktardık. Adalet ülkenin temeli, barışın temeli, demokrasinin de vazgeçilmez şartıdır diyerek görüşmeyi özetleyebiliriz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı