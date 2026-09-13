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DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü PKK lideri Öcalan ile görüşmek üzere yola çıktı

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DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na doğru yola çıktı.

(ANKARA) - DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na doğru yola çıktı.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol; Sayın Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere, İmralı Adasına doğru yola çıktı" ifadesine yer verildi.

Kaynak: ANKA
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