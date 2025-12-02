Haberler

Dem Parti İmralı Heyeti, Terör Örgütü PKK Lideri Abdullah Öcalan ile Yaptıkları Görüşmenin Ardından İmralı'dan Döndü

DEM Parti İmralı Heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İmralı'dan döndü.

(ANKARA) - Dem Parti İmralı Heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmenin ardından İmralı'dan döndü.

Dem Parti, TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmenin ardından İmralı'dan döndüğünü açıkladı.

