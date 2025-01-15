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İkinci İmralı görüşmesi ne zaman? DEM Parti heyetinden açıklama

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TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un İmralı'da ikinci görüşme için talep gelmediği yönündeki açıklamasına yanıt verdi. Önder, en kısa sürede başvuruda bulunacaklarını belirtti. DEM Parti İmralı heyeti, 17 Ocak Cuma günü çalışmalarına ilişkin de bir açıklama yapacak.

4.5 yıl aranın ardından teröristbaşı Öcalan ile bir araya gelen DEM Parti heyetinin ikinci İmralı ziyaretini ne zaman yapacağı merak ediliyor.

DEM Parti İmralı Heyeti'nde yer alan TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un heyetten İmralı'da ikinci kez görüşme için henüz talep gelmediğine, talep gelmesi halinde değerlendirileceğine ilişkin açıklamasına yanıt verdi.

CUMA GÜNÜ YAZILI AÇIKLAMA YAPILACAK

Önder ikinci İmralı ziyareti için önümüzdeki hafta içinde en kısa sürede başvuruda bulunacaklarını söyledi. DEM Parti İmralı Heyeti, 17 Ocak Cuma günü şimdiye kadar yapılan "çalışmalara" ilişkin de yazılı bir açıklama yapacak.

İMRALI SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlamıştı. Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." diye konuşmuştu. Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

26 Kasım tarihinde DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu. 27 Aralık'ta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini açıklamıştı. İznin ardından DEM Parti heyeti, 28 Aralık'ta 4.5 yıl aranın ardından İmralı'da teröristbaşı Öcalan ile görüşme gerçekleştirmişti.

İkinci İmralı görüşmesi ne zaman? DEM Parti heyetinden açıklama
Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTemel Temel:

sırrı efendi sanatçı olduğun belli rolünü iyi oynuyorsun. Bu ülkede böyle bir sorun yok. sizler karşılıklı yaratıp nemalanıyorsunuz. sorun varsa nasıl vekil oldunuz. meclisi yönetiyorsun. dışarda sorun varsa ülkenin istihbaratı MİT i polisi ordusu gerekeni yapar. rol kesip gündem değiştirmeyin

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Haber YorumlarıAytekin Balpınar:

Bunlar kim ya,bunları devlet muhatap alıyor,teröristle pazarlık yapılmaz,gereği yapılır.akp emekliden ve asgari ücretli çalışandan oy alamayacağını artık biliyor.o yüzden bu yollara sapıyor.Artık Akp demek bekaa meselesi demek,elbet elseçim sandığı milletin önüne gelecek.sandığa gömülecekler.

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