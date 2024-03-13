DEM Parti İBB Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, Seçim Çalışmalarını Sürdürdü

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş, seçim çalışmalarını Beyoğlu ve Sarıyer'de sürdürdü.

İlk olarak partisinin Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'ndeki seçim ofisini ziyaret eden Beştaş, buradaki kalabalığa hitap etti.

Demokratik değerlere sahip çıkan bir parti olduklarını ifade eden Beştaş, "Bizim için siyaset, İBB Başkanlığı; koltuk makamı değil, halka hizmet makamıdır. Halkla birlikte kenti yönetmektir. Onlar gibi belediyenin bütçesinden tüm İstanbul'u koca koca afişlerle süslemiyor olabiliriz. Ama şunu biliyoruz biz yüreklerdeyiz, beyinlerdeyiz." dedi.

Kalabalığa 31 Mart'ta kendilerine oy vermeleri çağrısında bulunan Beştaş, daha sonra Sarıyer'e geçti.

Burada bir kafede öğrencilerle bir araya gelen Beştaş, seçime, kimseye kazandırmak veya kaybettirmek için girmediklerini söyledi.

İktidarın veya muhalefetin tarafında olmadıklarını kaydeden Beştaş, "İktidarla mücadele etmek için yola çıktık. Ama Burcu Köksal'a da cevap veririz, Tanju Özcan'a da geçit vermeyiz." diye konuştu.

Beştaş'a, 27. Dönem HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni de eşlik etti.