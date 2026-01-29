Haberler

Dem Parti'den Tmmob, Halkevleri Ve Kafkas Dernekleri Federasyonu'na Ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti heyeti, Rojava'ya yönelik saldırılar ve Kobani kuşatması hakkında TMMOB ve Halkevleri ile görüş alışverişinde bulundu.

(ANKARA) - DEM Parti heyeti, TMMOB, Halkevleri ve Kafkas Dernekleri Federasyonu'nu ziyaret etti.

Dem Parti'den yapılan açıklamada, "Grup Başkanvekilimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MYK üyelerimizden oluşan heyetimiz bugün TMMOB ve Halkevlerini, Halklar ve İnançlar Komisyonumuz ise Kafkas Dernekleri Federasyonunu ziyaret etti. Görüşmelerde, Rojava'ya yönelik saldırılar ile Kobani'de süren kuşatmaya karşı Mürşitpınar Sınır Kapısı'nın açılmasının insani önemine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu." denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak

İran, ABD'ye karşı harekete geçti! Yanına da iki müttefikini aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gamze Özçelik 'Duam, şükrüm' dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı

Gamze Özçelik "Duam, şükrüm" dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
Kars'ta 2 gündür kayıp olan Savaş Güzel asansör boşluğunda ölü bulundu

İki gündür kayıptı, cansız bedeni devlet dairesinden çıktı
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar

Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar
Gamze Özçelik 'Duam, şükrüm' dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı

Gamze Özçelik "Duam, şükrüm" dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
Teknik direktörü duyurmuştu: Beklenen ayrılık gerçekleşti

Beklenen ayrılık gerçekleşti
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı

Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı