DEM Parti Heyeti IKBY'yi Ziyaret Etti

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) ziyaret gerçekleştirdi. Heyet, Erbil'de Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Lideri Bafel Talabani ile bir araya geldi. Heyetin yarın Süleymaniye'de temaslarını sürdüreceği belirtildi.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüleri Ebru Günay ve Berdan Öztürk'ten oluşan DEM Parti heyeti resmi temaslarda bulunmak üzere bugün IKBY'yi ziyaret etti. DEM Partili heyet KYB Lideri Bafel Talabani ile görüşme gerçekleştirdi. DEM Parti'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Görüşmede Ortadoğu'daki gelişmeler özellikle de Suriye'de yaşananlar ele alınmış, çatışmaların engellenmesi ve sorunların barışçıl yollarla çözülmesi üzerinde durulmuştur. Görüşmede her iki taraf Kürt halkı ve Suriye halklarının hak ve özgürlüklerinin korunması, iradelerine saygı gösterilmesi konusunda hemfikir olduklarını beyan ettiler. Aynı zamanda Suriye'deki ilgili bütün tarafların ayrım gözetilmeden geçiş sürecine dahil edilmesi, sorunların diyalog ve barışçıl yollarla çözülmesi ve Suriye'nin böylesine geniş katılımlı ve demokratik bir yöntemle yeni döneme hazırlanması çağrısı yapıldı. Görüşmede Talabani Suriye'deki geçiş sürecine ilişkin her türlü çözüme destek vereceklerini, bununla birlikte temel prensiplerinin Kürt halkının haklarının korunması olduğunu dile getirdi. Talabani bu amaçla sarf edilen bütün çabalara destek verdiklerini belirterek, Rojava'nın yanında yer alacaklarını söyledi."

DEM Parti heyeti yarın Süleymaniye'de olacak

Açıklamaya göre Talabani, DEM Parti heyetine "Mazlum Abdi'nin hassas süreçteki çabalarını, bölgenin istikrarına yönelik girişimlerini kıymetli buluyoruz ve bütün Kürt taraflarının meseleye aynı hassasiyetle yaklaşmasını umuyoruz" ifadesini kullandı. Açıklamada, "Heyetimiz bu kritik dönemde Kürtler arası ulusal birliğin önemine işaret ederek, barış ve çözüm için bunun mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi. Heyetimiz yarın Süleymaniye'ye geçerek orada görüşmelerini sürdürecektir" ifadeleri yer aldı.