DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Taksim'in 1 Mayıs kutlamalarına kapatılmasını eleştirdi

(ANKARA) - Dem Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, "Taksim 1 Mayıs Meydanı'ndan niye korkuyorsunuz? İşçi sınıfı açısından tarihsel önemde bir mekandan bahsediyoruz, bir hafızadan bahsediyoruz. İşçilerin kanı var orada, işçilerin bedeli var. Türkiye işçi sınıfının orada emeği var. Bu yasak kararını tanımıyoruz. Hükümeti ve bakanı da derhal bu yanlış karardan geri adım atmaya davet ediyoruz. Yarın İstanbul'da kimin burnu kanasa bunun sorumlusu Taksim'i yasaklayan hükümettir, İçişleri Bakanlığı'dır" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs'ta kutlamalara kapatılmasına tepki gösterdi.

Koçyiğit konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Biliyorsunuz İçişleri Bakanı Taksim'de 1 Mayıs alanını yasakladı. Maşallah İstanbul Valisi de yememiş, içmemiş OHAL ilan etmiş. Taksim'e giden 40 güzergah kapalı, denizyolu, metrobüs seferleri kısıtlanmış.Tek bir amaç var; işçinin, emekçinin Taksim'e gitmesini engellemek. Biz buradan soruyoruz AKP grubuna ve İçişleri Bakanı'na; bu bir işçi düşmanlığı değil midir, bu bir sınıf düşmanlığı değil midir? İşçi sınıfından neden korkuyorsunuz? İşçi sınıfının sesini yükseltmesinden niye korkuyorsunuz? Taksim 1 Mayıs Meydanı'ndan niye korkuyorsunuz? Bizim orada 42 işçi hayatını yitirdi 1 Mayıs 1977'de. İşçi sınıfı açısından tarihsel önemde bir mekandan bahsediyoruz, bir hafızadan bahsediyoruz. Çok eski zamanlardaki süreçlere atıf yapanlar şunu bilmiyorlar mı; tarihsel hafıza her toplumsal sınıf için önemlidir ve 1 Mayıs Taksim Meydanı'dır. İşçiler açısından Taksim Meydanı tarihsel olarak önemlidir. İşçilerin kanı var orada, işçilerin bedeli var. Türkiye işçi sınıfının orada emeği var. Bu emekten korkmak, burayı kapatmak hiç kimsenin hakkı da değildir hukuku da değildir. Bu yasak kararını tanımıyoruz. Hükümeti ve bakanı da derhal bu yanlış karardan geri adım atmaya davet ediyoruz. Yarın İstanbul'da kimin burnu kanasa bunun sorumlusu Taksim'i yasaklayan hükümettir, İçişleri Bakanlığı'dır. Çünkü şunu iyi biliyoruz o meydan açıldığında hiçbir işçinin burnu kanamadı, hiçbir sorun çıkmadı. Ne zaman yasaklama kararı var, o zaman kaos var."