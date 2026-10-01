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DEM Parti eş genel başkanlarından T24’e dayanışma ziyareti

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DEM Parti eş genel başkanlarından T24’e dayanışma ziyareti
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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, erişim engeli getirilen T24'ün Ankara Bürosu'nu ziyaret etti. DEM Parti, basın ve ifade özgürlüğüne yönelik baskı ve engellemelerin karşısında durmayı sürdüreceklerini açıkladı.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, erişim engeli getirilen T24'ün Ankara Bürosu'nu ziyaret etti. DEM Parti, basın ve ifade özgürlüğüne yönelik baskı ve engellemelerin karşısında durmayı sürdüreceklerini açıkladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, erişim engeli getirilen T24 haber sitesinin Ankara Bürosu'na dayanışma ziyaretinde bulundu.

Partiden yapılan açıklamada, "Basın ve ifade özgürlüğüne yönelik her türlü baskı ve engellemelerin karşısında durmaya devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: ANKA
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